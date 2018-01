O “golpe” vira batalha entre Cardozo e AGU

Fábio Medina Osório, da AGU, ainda não tomou ciência da denúncia que o antecessor, José Eduardo Cardozo, apresentou contra ele junto à Comissão da Ética da Presidência, mas acha tal gesto previsível. Garante que o procedimento que instaurou contra Cardozo na corregedoria, por ter definido o novo governo como “golpe”, só busca “aperfeiçoar a instituição, nada mais”.

O que defende Osório? Que integrantes da AGU “só podem atuar em prol do interesse público e do cliente, que é a União”. E que Cardozo, ao defender Dilma “com discurso contra a República Federativa do Brasil, qualificando-a como golpista”, atuou na condição de ministro e assim “agrediu seu cliente: a União Federal”.

De quebra, observa que o ex-ministro atua contra a União “recebendo recursos oriundos da quarentena”, dessa forma criando “parâmetros inéditos”.