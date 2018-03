O gato comeu

Os prefeitos vão receber “ajuda” da União, sim. O que não quer dizer que não tenham que dar conta do que fizeram com o aumento de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, que simplesmente dobrou entre 2003 e 2008: de R$ 19 bilhões para mais de R$ 42 bilhões.

O governo Lula evita falar do assunto, pois também arrecadou a mais e exorbitou nos gastos.

