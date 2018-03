O flamenco vive

Francisco de Blas, diretor de atividades culturais do Instituto Cervantes de São Paulo, está trazendo à cidade o Flamenco Festival. De 17 a 20 de outubro, a arte espanhola tomará o palco do Teatro Municipal. Em bate-papo por telefone, Blas comemorou: “A dança está viva”.

O que é o Festival?

Ele já acontece há 10 anos em cidades como Nova York, Londres, Pequim e Tóquio. Ao receber convite para fazer parte do centenário do Municipal, decidimos incluir São Paulo na lista. O flamenco, assim como a bossa nova e o jazz, é fruto da criatividade contemporânea. Por isso, um de nossos objetivos é atingir um público mais jovem. E atrair mídia.

Que artistas vêm ao Brasil?

Israel Galván, Antonio Gades e Rafaela Carrasco, além do violonista e compositor Vicente Amigo, que já trabalhou com Milton Nascimento, Sting e João Bosco.

O Brasil não tem muita tradição em flamenco…

Há um número surpreendente de escolas de flamenco em São Paulo. Então, é evidente que as pessoas gostam da dança. O que ainda não há é tradição. Percebo que o brasileiro tem ideia do que seja o folclore espanhol, mas não conhece as manifestações mais contemporâneas. Acho que vai ser uma surpresa bem bacana para o público paulistano.

O Festival é voltado somente ao flamenco contemporâneo?

Fizemos um mix. Galván expressa o que há de mais contemporâneo no flamenco. Já Gades é mais tradicional e conhecido no Brasil, por causa dos filmes de Carlos Saura, Bodas de Sangue e Carmen – aliás, duas coreografias que apresentaremos no Festival.

O senhor dança flamenco

Nãããããããão! (risos) Adoraria, mas sou comprido demais (risos). Para o flamenco é preciso equilíbrio, algo que, definitivamente, não tenho (risos).

/SOFIA PATSCH