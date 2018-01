Bingo, o Rei das Manhãs, de Daniel Rezende, faz sua estreia no exterior. O indicado do Brasil ao Oscar de 2017 será exibido nesta terça-feira, na abertura do Festival de Cinema Brasileiro, em Moscou.

Em seguida serão mostrados, entre outros, Aquarius, Vermelho Russo, O Roubo da Taça e O Vendedor de Sonhos.