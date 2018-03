O ex-diretor do Jockey Club de São Paulo José Pimentel contou à coluna que foi o escolhido para cuidar do dinheiro da campanha de Marta. Ele é amigo de Marcio Toledo, marido da candidata, há 20 anos. Os dois trabalharam juntos no Jockey.

