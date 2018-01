O diretor italiano Stefano Poda já está no Brasil para a criação da obra Titã

O diretor italiano Stefano Poda já está no Brasil para a criação do novo espetáculo do Balé da Cidade de São Paulo, a obra Titã.

Depois de montar a aplaudida ópera “Thaïs“, no Theatro Municipal, em 2015, Poda se encantou pela companhia e montou um trabalho exclusivo para os bailarinos.

Pela primeira vez, um grupo de dança usará a 1ª Sinfonia de Mahler. Para que tudo saia como planejado, ele tem trabalhado em conjunto com Eduardo Strausser, maestro residente da Orquestra Sinfônica Municipal e quem assina a direção musical.

A estreia é dia 10 de setembro.