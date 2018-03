O dia internacional… da gastança?

Confira neste teste se você é dona do nariz quando tem dinheiro na mão

Até que ponto as mulheres resistem a uma vitrine e seguram o impulso de gastar? Para este Dia Internacional da Mulher, a coluna providenciou um rápido teste – adaptado do livro Terapia Financeira, do educador Reinaldo Domingos. Pense com honestidade, responda e vá em frente!

1. Você controla seus ganhos e gastos?

a. ( ) Registro periodicamente os pequenos e grandes gastos e receitas, por tipo de despesas e rendimentos.

b. ( ) Registro só os grandes ganhos e despesas.

c. ( ) Começo o mês anotando os itens, mas não concluo.

d. ( ) Não registro esses dados em nenhum período.

2. Você pensa em objetivos de curto ou longo prazo?

a. ( ) Sim, e registro em um lugar que vejo a toda hora.

b. ( ) Sempre faço esta reflexão, mas não registro.

c. ( ) Só faço mesmo planos para o curto prazo.

d. ( ) Não tenho claramente sonhos de curto e longo prazo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. Você já fez um diagnóstico financeiro de sua vida?

a. ( ) Uma vez por ano faço essa análise e registro o que eu ganho e gasto.

b. ( ) Faço a análise, mas não registro nada.

c. ( ) Faço isso quando estou em desequilíbrio financeiro.

d. ( ) Nunca fiz a análise nem me reúno com a família para falar sobre dinheiro.

4. Quando você recebe o salário, o que faz?

a. ( ) Reservo de 10% a 20% dos ganhos para meus sonhos.

b. ( ) Reservo 10% dos ganhos mas ainda não sei como usar essa reserva.

c. ( ) Não costumo guardar dinheiro, porém estou equilibrada financeiramente.

d. ( ) Não guardo. Não tenho nem para a despesa do mês.

5. Como você se comporta no supermercado?

a. ( ) Faço uma lista, pesquiso os preços antes e levo encartes da concorrência para baixar preços.

b. ( ) Às vezes faço lista de compras e costumo pesquisar preços e marcas mais baratas.

c. ( ) Tenho uma ideia do que comprar, mas não costumo pesquisar preços.

d. ( ) Não faço lista. Compro aquilo de que mais gosto.

6. De que modo você age, em um shopping center?

a. ( ) Vou passear, e só compro o que cabe no orçamento.

b. ( ) Gosto de ir ao shopping. E quando há promoções, geralmente compro.

c. ( ) Passeio no shopping aos finais de semana e, se gosto de alguma coisa, compro.

d. ( ) Adoro shopping. Sempre compro o que me agrada.

SOME OS PONTOS:

A = 20. B = 15. C = 10. D = 05.

De 100 a 120: Parabéns! Suas respostas mostram que você tem um alto grau de educação financeira.

De 75 a 95: Você está em um bom caminho mas precisa estruturar melhor os seus controles financeiros.

De 50 a 70: Cuidado! Você está perto do desequilíbrio financeiro e necessita de uma operação de guerra em suas finanças.



De 30 a 45: Sua situação é grave! Faça rápido um diagnóstico sobre quanto ganha e gasta e segure a onda, para não perder o sono.