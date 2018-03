O design vai invadir a cidade em agosto

Maurício Tortosa e Rodrigo Almeida posaram com Lauro Andrade – idealizador e presidente do Design Weekend, que acontece de 10 a 14 de agosto – para anunciar a Escola Britânica de Artes Criativas como hub oficial do evento, na Vila Madalena. “A programação da EBAC durante o festival de design promete ser intensa”, avisa Maurício, diretor da escola. “Vai ter palestra, inédita no Brasil, com o russo Leonid Bugaev, um dos maiores especialista na área de design de plataformas e interfaces móbile, além do lançamento da série de vídeos Designers do Brasil e lançamento do livro In Nature We Trust, de Marko Brajovic, a sessão será seguida de palestra e autógrafos.” O designer Rodrigo Almeida, junto com a sócia Mariana Amaral, vai abrir no local a exposição Metamorfose – que marcará o lançamento oficial da marca Rodrigo Almeida no Brasil. “Sou mais conhecido fora do País”, explica o moço. E para finalizar, o grupo arma uma Sunset Party para comemorar o DW.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.