O desafio de Ruy

Beto Cocenza, idealizador do BoomSPDesign, homenageia este ano Ruy Ohtake –dia 10, no D&D Shopping.Dizendo-se “honrado por ter sido escolhido” o arquiteto se prepara para enfrentar “uma coisa que nunca tinha feito”. “O que o Beto me propôs foi criar peças de mobiliário em conjunto com marcas de design”. E explica: até agora o que desenhou foram objetos para colecionadores, sem escala. “Com as parcerias, suas peças ficarão um pouco mais acessíveis. Uma cadeira que custava R$ 20 mil pode ser comprada por R$ 5 mil”, comparaCocenza, que além do fórum prepara eventos paralelos. “Convidamos personalidades como Christine Yufon e Christopher Alexander, entre outros, para criar um pingente em acrílico que será lançado dia 5, na Galeria Tato”.

