Repetiu-se a máxima de mercado ontem, com a confirmação oficial da nova equipe econômica: as ações sobem no boato e caem no fato. Só o papel da Petrobrás, “ajudado” pela redução do preço do petróleo lá fora, caiu mais de 4%.

