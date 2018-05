…o brilhante

Lagarde, aliás, tomou “banho” de Brasil nesse início de semana quando passou pelo País. Na festa, a ministra apareceu elegantíssima, de longo vestido preto, cuja sobriedade contrastava com os brilhantes já recuperados.

É que a ministra esqueceu seu estojo de joias no voo SP-Paris da TAM. Ela aproveitou seu discurso para elogiar o profissionalismo da companhia e, sem perceber, fez corar a plateia em tempos de assédio sexual no FMI. “Conheci Líbano Barroso nos mínimos detalhes”, declarou, antes de se dar conta do que havia dito: “Não pensem bobagem!”.

Em tempo: o homenageado da noite era justamente Líbano Barroso, presidente da cia. aérea, escolhido Homem do Ano pela Câmara de Comércio.