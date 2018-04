O Brasil ‘no radar’

Escolhido como um dos seis conselheiros do fundo soberano chinês, CIC, o ex-BC Armínio Fraga voltou de Pequim com uma constatação: “O Brasil está no radar de todo o mundo”. O fundo tem US$ 200 bilhões para investir nos próximos anos, metade disso fora da China. Como consultor, Fraga – sócio da Gávea Investimentos – não tem nenhum papel nas decisões. Mas sentiu, nas paralelas, que o país “é visto por lá como uma grande oportunidade de investimento”.

