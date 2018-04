‘O Brasil é a imagem do que faz o mundo’

Para o ator Vincent Cassel, que veio divulgar À Deriva, a política brasileira apenas repete o que ocorre em outros países

Com jeito de francês e alma de brasileiro, o ator Vincent Cassel desembarcou mais uma vez por aqui. Veio para divulgação do longa À Deriva, de Heitor Dhalia, no qual vive um escritor atormentado, em crise no casamento.

Nos seus modos discretos, o marido da atriz Monica Bellucci – que não o acompanha na viagem – e pai da pequena Deva, de 4 anos, é polido mas, quando o assunto é política, fala com convicção: “O Brasil é a imagem concentrada do que se faz no mundo hoje, infelizmente”. Também não poupa o governo francês pelo modo como tem tratado a questão dos imigrantes – no caso, lamenta o fato de que “não há mais uma esquerda verdadeira por lá”.

Com um português fluente – que diz ter aprendido n as músicas de Vinícius de Moraes, Tom Jobim e João Gilberto – Cassel nem sabe quantas vezes já visitou o País: “Foram tantas que nem me lembro. Faz mais de 20 anos que começou esse meu namoro bem-sucedido com essa terra.”

Tão bom é esse relacionamento que Cassel não esconde os planos de envelhecer pelas bandas do Sul da Bahia, onde já tem uma casa, em Trancoso. E apesar de ter os pés no samba e jogar capoeira, não deixa de prestar atenção no cinema de seu país: “A saúde do cinema francês vai muito bem”. A seguir, trechos da entrevista.

Como aconteceu o convite para estrelar À Deriva? Não foi a primeira proposta que recebi de um diretor brasileiro. Das outras vezes, considerei os trabalhos mais fracos e não queria comprometer a minha relação com esse país, que é muito especial para mim. Com À Deriva foi diferente. Apesar de não ter dito sim logo de cara, já tinha gostado de O Cheiro do Ralo (segundo longa de Heitor Dhalia), quando conheci Heitor, na França. Sem contar que me fascinaria a ideia de que melhoraria meu português (risos).

O casal do filme vive uma crise intensa. Seu casamento é estável? Para mim, não existe estabilidade. Ficar com uma só pessoa é mágico, mas não é uma coisa, digamos assim, normal. Acredito que a natureza do homem é ser só. Sendo assim, cada dia que a relação permanece pode ser considerado um milagre.

Algo na filmagem que o deixou inseguro? Estava um pouco apreensivo com a escolha da personagem que faria minha filha. Porque precisava ser uma menina com uma luz particular. Mas Laura (Neiva) foi uma descoberta fenomenal. Já disse para ela que, com aquele rosto e aquela cabeça – afinal, há que ter uma boa cabeça -, seu caminho está aberto.

No longa, a ligação pai-filha é visceral. A paternidade também mudou a sua vida? Sim. E toda a minha perspectiva sobre o mundo. Também fez toda a diferença na hora de construir o meu personagem no filme.

O que leva você a gostar tanto do Brasil? A energia de um novo país. Comparo um pouco com os Estados Unidos. São países jovens, grandes, com muita mistura de raças e um longo caminho a cumprir. Acredito mais na receita brasileira. Tanto que é para cá que venho sempre.

Depois da Nouvelle Vague, que veio da ressaca da 2ª Guerra, e agora com a crise, como vê o momento atual do cinema francês? Os franceses são sempre ranzinzas e gostam de reclamar. Faz parte da nossa cultura. Mas a saúde do cinema vai bem. Temos cerca de 200 filmes por ano, com uma diversidade grande. E o benefício de uma lei de proteção nacional que dificulta a entrada de produções estrangeiras, como, por exemplo, as do cinema americano. Mas, mesmo com as ajudas governamentais, fazer cinema é caro. A cada três projetos, só um é produzido. Isso não é mau.

Você está no elenco de Onze Minutos, de Paulo Coelho. Em que pé está o projeto? Estou esperando notícias. Por causa da crise, o filme está um pouco parado. Mas o diretor (Hany Abu-Assad )é ótimo e estou animadíssimo com a chance de trabalhar com Meryl Streep. E também com Alice Braga, a protagonista. Ainda mais: o filme vai ser rodado no Rio de Janeiro…

Tem outros projetos por aqui? Sim. Descobri que o Brasil é bem desenvolvido no aspecto técnico, seus profissionais são comparáveis aos do Primeiro Mundo. Estou coproduzindo uma comédia romântica, que quero rodar por aqui. Busco parceria com uma produtora local. É para daqui a um ano e meio. Quanto ao elenco, , só estão definidas as participações de Monica, minha mulher, e a minha.

E ela fala tão bem português como você? Não (risos). Mas, como fala italiano, francês e inglês, com um pouco de concentração, aprende rapidinho.

A França sempre foi conhecida por receber bem os imigrantes. Mas hoje em dia isso está mudando. Qual a sua opinião sobre a postura do seu país com relação a esse conflito? A imigração, na França, faz parte da nossa história. É normal que um país tenha colônias, abra suas portas. Mas faz tempo que isso mudou. O problema é que hoje não temos uma esquerda verdadeira por lá. Infelizmente. O que temos são duas direitas: uma mais dura e outra, um pouco mais leve. É natural que se controle a entrada de estrangeiros no país. O problema é que isso vai se estender para quem nasce lá, o que é perigoso. Na minha opinião, a França tem reconhecer todos os filhos dela, e os filhos dela hoje são diferentes.

Acompanha a política brasileira? De longe. Mas tenho minha opinião. Acho que a política no Brasil é a imagem concentrada da que se faz em todo o mundo. Infelizmente.

Moraria no Brasil? Acho que vou acabar aqui. Não agora, mas pretendo envelhecer na Bahia. Por que não?

Por Doris Bicudo e Marilia Neustein