O bom filho…

Retirado do comando do Instituto de Pesos e Medidas por Alckmin, ano passado, depois de participar de ato pró-Russomanno em plena disputa pela Prefeitura de SP, José Tadeu Penteado voltou ao órgão – agora como superintendente adjunto.

…à casa torna

Chega com as bênçãos do PTB de Campos Machado. Seu chefe? Paulo Lopes, funcionário de carreira do mesmo grupo – que tinha sido alocado em uma diretoria com menos status por causa do mal-estar político.

Bom filho 2

Para lembrar: Russomanno foi quem emplacou Alexandre Modonezi (que ficou à frente do Ipem com a demissão de Penteado) no comando do Procon, em junho.