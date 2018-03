Observação colhida direto da Índia, onde está Dilma.

Pessoas do mercado financeiro e de multinacionais passaram anos viajando para explicar a investidores e matrizes que a situação no Brasil não estava tão ruim quanto se pensava. Agora, ante o entusiasmo com o País – e consequente cobrança de resultados –, viajam para avisar que a situação não está assim tão boa. E que o crescimento não será tão forte.