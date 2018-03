O ‘até logo’ de Gisele?

Mal se despediu e já vai voltar ao Brasil. Quem acha que Gisele Bündchenficará longe de terras tupiniquins, se engana. A top voltará a São Paulo não para desfilar, mas para gravar comercial, no fim do mês, da Pantene – uma das marcas com a qual mantém contrato.

Pouco antes de entrar, como anunciou, pela última vez na passarela, anteontem, no desfile da Colcci, no SPFW, Gisele se fechou em um camarim próprio, blindado por seguranças e assistentes. Ali, a über model recebeu as cinco irmãs e o marido, Tom Brady. Embora tenha publicado no Instagram foto com sua água de coco, ela se esbaldou mesmo, antes do desfile, com uma… coxinha – e até apresentou o salgado ao jogador americano.

Na primeira fila, Brady, inevitavelmente, chamou atenção. Não tirou os olhos da entrada da passarela até que sua musa surgisse. No fim, conquistou a simpatia geral, dali saindo de mãos dadas com a sogra, Vânia.

Em outro camarim, ainda no pré-evento, as amigas convidadas pela top para fechar o desfile trocavam figurinhas sobre sua decisão. Fernanda Tavares, que começou a carreira com Gisele, não encarava a noite como despedida. “Para mim, é só mais um trabalho com ela”, comentou, enquanto era maquiada. “Estou tranquila. Ela não vai parar, só vai diminuir o ritmo”, continuou.

Indagada sobre as pessoas que circulavam pelos corredores à procura de convites – que chegaram a “valer” R$ 5 mil – a modelo afirmou: “Ah, gera tumulto, essas pessoas acham que ela não vai voltar mesmo e querem ficar perto dela”. Fernanda lembrou de momentos marcantes que passaram juntas como modelos, em especial um editorial para a revista ID – em que foram fotografadas na lama por Mario Testino – e comentários que ouvia, no início da carreira, de que elas eram parecidas fisicamente “de rosto”.

Outra amiga do grupo, Caroline Ribeiro, também considerou o nervosismo dos fãs demasiado. “Ela não vai sumir. Estará sempre no Brasil”, justificou.

O discurso das amigas de Gisele mudou completamente de tom quando elas entraram na passarela, acompanhando a über. Fernanda, emocionadíssima, chegou a surpreender Gisele com um abraço na frente das câmeras, antes de a top cair em lágrimas. A plateia arrepiou. /MARILIA NEUSTEIN E SOFIA PATSCH