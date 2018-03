O assunto é de família

Algumas pessoas que moram em Alagoas estranharam a súbita viagem à Europa, de cinco dias, que o governador Renan Calheiros Filho fez na semana passada. Indagada sobre o motivo do deslocamento do filho do presidente do Senado, Renan Calheiros, a assessoria do governo de AL explicou que a viagem foi “de cunho pessoal e que a edição do Diário Oficial do Estado de Alagoas da sexta-feira, dia 8, trouxe portaria pontuando o afastamento dele e assunção do vice Luciano Barbosa”.

Pelo que se apurou, Calheiros Filho não levou nem mulher nem filhos.

Noves fora

E por falar em Alagoas, não é unanimidade no Estado o nome de Marx Beltrão para o Ministério do Turismo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Indicado por Renan Calheiros, amicíssimo do pai de Marx, o deputado é réu em ação impetrada na época que foi prefeito de Coruripe.