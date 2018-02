Para acalmar ativistas, Lula desembarca amanhã no Forum Social com levantamento especial provando que seu governo desapropriou, para reforma agrária, o equivalente aos territórios de Holanda, Bélgica, Suíça, Dinamarca e Inglaterra juntas. Algo como 43 milhões de hectares.

Trata-se da terceira participação do presidente no forum, número equivalente ao de suas aparições no Fórum de Davos, que acontece ao mesmo tempo.

Divisão para adversário nenhum botar “reclame”.

