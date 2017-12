Número de motoristas flagrados alcoolizados no pré-carnaval mais que quadruplica em SP

O número de motoristas flagrados dirigindo embriagados na capital paulista mais que quadruplicou no fim de semana pré-carnaval em comparação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com a Polícia Militar.

Se entre 6 e 8 de fevereiro do ano passado — data que antecedeu o carnaval — 65 motorista foram autuados sob influência de álcool ou outra substância psicoativa; este ano, entre os dias 29 e 31 de janeiro, o número subiu para 276.

A Secretária da Segurança Pública não informa, por questões estratégicas, o número de policiais que estão trabalhando no período pré-festa e durante o carnaval.

A multa para quem for flagrado dirigindo embriagado é de R$ 1.915,40, além de poder ter o veículo apreendido, a CNH retida e responder criminalmente pela ação.