Entre os itens da conversa, no almoço de ontem com empresários do Iedi, Aécio fez sucesso: entre as reformas que pretende colocar em prática logo, se eleito, está a… política.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.