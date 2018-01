A Justiça do Trabalho recebeu uma montanha de 3,2 milhões de processos em 2012. O número impressiona, assim como a pilha de ações que terminaram o ano sem resposta: 1,5 milhão.

Os dados são do Anuário da Justiça do Trabalho 2013, do site Consultor Jurídico. A ser lançado dia 12, em Brasília.

Numeralha 2

Aliás, no TST – última instância do Judiciário trabalhista –, a situação não é diferente. Apesar de ter julgado 28 mil processos a mais em 2012, o tribunal já começou este ano com uma sobra de 176 mil ações – 6,7 mil novas para cada um de seus 26 ministros.