Camila Dias foi a única brasileira a presenciar, in loco, a reação da família Roca ao saber, anteontem, que seu Celler de Can Roca é o melhor no ranking 50 Best.

Estagiando no restaurante, Camila conta que funcionários e familiares pregaram o olho na TV e que a mãe do chef Joan Roca chegou a roer unhas, tamanho o seu nervosismo – d. Montse sabe do trabalhão que terão agora, no primeiro lugar.

Ao chegarem ontem a Girona – cidade catalã onde vivem – os irmãos Roca depararam com uma mesa gigante, montada ao lado da horta do restaurante familiar. Almoçaram com direito a discursos.