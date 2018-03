Novos tempos, novo olhar

Estão otimistas os advogados dos réus do caso Banco Marka, que será julgado amanhã, no Tribunal Regional Federal do Rio. Quando saiu a primeira sentença do imbróglio, que resultou na prisão de Salvatore Cacciola, “havia uma crítica ideológica ao Proer”, diz Eduardo Muylaert, que defende o então diretor de fiscalização do Banco Central, Cláudio Mauch. Que pegou 10 anos de prisão, mas responde em liberdade.



“O panorama mudou. Hoje é mais clara a importância do BC para evitar crises sistêmicas”, diz Muylaert.

