Novos ares

Esther Giobbi reformulou seu studio para poder receber 20 jovens criadores e designers escolhidos a dedo. “Inventei esse espaço para mostrar uma visão de decoração mais fresca. Com ajuda do Pedro Igor e da Malu Barreto, acabei conhecendo o trabalho desses novos artistas. Alguns nem sequer faziam peças para a casa, mas se entusiasmaram, criando especialmente para o projeto”, explica Esther. Entre as peças, desde esculturas de néon de Kleber Matheus até artesanato solidário da ArteSol – ONG criada por Ruth Cardoso. A abertura se dará na quarta-feira, nos Jardins.

