Novos ares

O chef Raphael Cesana veio ao Brasil passar só uma temporada – apesar de ser brasileiro, o moço mora há cinco anos em NY, onde atuou nas cozinhas do Hotel Americano e do Café Moto. Passou ainda por Paris, onde trabalhou no Café Français – mas o noivado com a empresária Marina Morena o trouxe de volta a terras tupiniquins.Aqui, Raphael assumiu, há dois meses, as cozinhas dos restaurantes Chez Oscar e Chez MIS, do Grupo Chez. Criou novo cardápio, priorizando os vegetais e carnes orgânicos e pães de fermentação natural. “Sempre vou respeitar a rusticidade do lugar, a madeira, o couro. Continuo com o comfort food, mas com uma pitada mais exclusiva.”

