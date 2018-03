De relações históricas complicadas, Taro Aso, do Japão e Hu Jintao, vão trabalhar juntos para dar assistência econômica a nações da Ásia.

Em reunião que tiveram depois do encontro do G-20, Aso prometeu gastar US$ 20 bilhões só na Asia e marcou visita à China nos próximos dias 29 e 30.

