A Justiça de SP mandou excluir a Delta de licitação para limpeza e manutenção de três piscinões no Estado. A decisão causou estranheza à empresa de Fernando Cavendish. Foi tomada quatro meses… após o término do contrato – assinado com o governo em dezembro de 2011.

Inabilitada pela comissão julgadora, a Delta venceu graças a um recurso. A segunda colocada levou o caso aos tribunais.



Só que, no meio do processo, a construtora foi proibida de tocar obras públicas. “Como é fato notório, a CGU declarou a sua inidoneidade, o que a impede de contratar com o Poder Público”, ressaltou o juiz Luis Manuel Fonseca Pires, em 29 de julho.

A companhia alega que era idônea à época. E já recorreu. “A declaração de inidoneidade não exime a Delta de responsabilidade pelos contratos assinados antes da sanção da CGU”, informou, em nota.