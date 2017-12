Notado anteontem, durante sabatina de Luís Roberto Barroso no Senado: Pedro Taques, que sempre reclama da bajulação aos candidatos do STF, reagiu assim que as câmeras foram desligadas: “Perguntar o quê?! Ele sabe tudo…”.

Já Nelson Jobim assumiu com todas as letras: foi um dos articuladores da campanha pró-Barroso ao Supremo.