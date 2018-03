O roteiro do filme Meu Último Desejo – próximo projeto de Arnaldo Jabor –, vai ser baseado em O Livro dos Panegíricos, um conto de Rubem Fonseca.

“Metade do dinheiro sai e a outra demora. Tudo demora muito”, afirmou o cineasta. O filme só começa a ser produzido no início do ano que vem.

Leia mais notas da coluna:

