Na contestação da sentença arbitral que deu, recentemente, a Daniel Dantas o direito de comprar 3% das ações com direito a voto, a Bradespar (uma das donas da mineradora) tem um torcedor a seu favor: Benjamin Steinbruch.

O empresário, por meio do contrato assinado na época do descruzamento da Vale com a CSN, em 1997, é corresponsável pela decisão da empresa que gerou esta gigante briga judicial com Dantas.