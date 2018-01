Novo olhar

Sofia Mariutti está mergulhada na obra de Paulo Leminski. A editora comemora o sucesso da antologia poética do autor, publicada pela Cia. das Letras em fevereiro, que já vendeu 50 mil exemplares. Agora, se concentra no lançamento de seu novo xodó: o livro Vida, que reúne quatro biografias – dos poetas Cruz e Sousa e Bashô, Jesus Cristo e Trótski – escritas por Leminski. “Era um desejo do autor que esses textos fossem publicados juntos. As quatro figuras foram muito inspiradoras para ele. Muitos conhecem o Leminski poeta, mas poucos leram suas biografias, originais e arrebatadoras”, afirma. Com a intenção de divulgar essa obra, convidou Gregorio Duvivier, do Porta dos Fundos e fã do escritor, para gravar um booktrailer– que será lançado na internet semana que vem.

