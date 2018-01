Novo, o caminho

Giovanna Machline está feliz da vida. A moça acaba de dirigir o videoclipe da música Alma Sebosa, do novato músico/ator pernambucano Johnny Hooker– que fez participação especial na novela Geração Brasil, da Globo, da qual, aliás, Giovanna também é diretora. “Foi uma experiência superinteressante. Já dirigi vários DVDs de música, mas nunca um clipe. Como a música tem uma veia gay, juntei personalidades inusitadas, como a cantora Zélia Duncan e o ator Jesuíta Barbosa, para compor o elenco”, conta ela, que circula à vontade no mundo da música. “Sempre ajudei meu pai (José Maurício Machline) com oPrêmio da Música Brasileira”, explica a executiva.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.