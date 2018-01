Maria Silvia Bastos, do BNDES, esteve sexta-feira no IDV, em São Paulo. E se surpreendeu ao ouvir que um só integrante do varejo presente ao encontro empregava mais gente que toda indústria automotiva brasileira.

E que a indústria, responsável por 80% dos empregos nos anos 90, hoje emprega apenas 20%. E o varejo, 75%.