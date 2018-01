Terá oito salas, uma das quais com o título de “Habilidade Política”, o novo Memorial Tancredo Neves, que o neto Aécio Neves inaugura com toda pompa em São João del Rey no dia 4 de março – centenário de nascimento do mais famoso filho da cidade.

Marcelo Dantas, o autor do projeto, diz ter buscado, para a exposição permanente, “uma linguagem atual, para os jovens de hoje”.

Para ele, foi “o movimento dos jovens” que levou Tancredo à Presidência em 1985.