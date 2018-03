Novo formato

José Roberto Moreira do Valle terá Angelo Derenze e Fran Abreu como sócios na Brazil/SA 2015 – que acontece de 14 de abril a 24 de maio, em Milão. “Estamos com muitas novidades. Fizemos uma parceria com a revista italiana Interni, considerada a bíblia do design no mundo. E, por isso, esperamos ver por lá 120 mil visitantes, dez vezes mais do que no ano passado”, conta Angelo. “Outra novidade legal é o lugar onde será realizada a feira. Na tradicionalíssima Università Degli Studi di Milano”, completa José Roberto. A mostra fará homenagem ao designer Sergio Rodrigues, morto em setembro do ano passado.

