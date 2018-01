A f*hits acaba de assinar com um novo sócio, o grupo sueco de investimento New Bridge Capital – cuja carteira no Brasil conta, entre outros, 50% do Fasano Trancoso e o condomínio As Pedras, em Itacaré.

