Diógenes Queiroz, André Barros e Guilherme Viana estão por trás do mais novo camarote da Sapucaí, o Allegria – no mesmo espaço da antiga área do Porcão. Com 650m², promete muita badalação a preços de R$ 510 até R$ 1.455 por pessoa – e a lista de convidados é assinada por BJay.

Entre as atrações, Jorge Ben Jor – que faz show segunda pelos seus 50 anos de carreira – e a FeijoaJay, na quarta, para conferir a apuração da grande campeã.