Novo espaço reúne empório, restaurante e espaço de eventos com foco em orgânicos

Um curso de health coach no Institute at Integrative Nutrition, em Nova York, foi o empurrãozinho de que Giovanna Vilela precisava para abrir o Organique-se – um mix de restaurante, empório e cozinha para eventos especializado em comida orgânica. “Morei muito anos na Itália e trago de lá um respeito pelo ingrediente. Crio os pratos a partir do que meus fornecedores têm de mais fresco”, explica ela. Uma das preocupações no Organique-se é que o cardápio agrade ao público em geral e não apenas aos vegetarianos. “Eu tinha dificuldade em encontrar o que ofereço lá – e que consiste, basicamente, em ingredientes de qualidade”, explica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.