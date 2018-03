Novo espaço nos Jardins vai reunir arte e design

Gabriella Paschoal e Catharina Tamborindeguy Johannpeter juntaram forças para abrir a Pinga – espaço que reunirá moda, mobiliário e um café – pilotado por Liliane Berquó, nos Jardins. “Nossa ideia é dar espaço a marcas autorais e novos designers”, explica Gabriella. Pensado para ser um hub de criatividade, o local será sede de exposições e happenings. “Nossa intenção é unir profissionais e empresas da área do design e da moda, possibilitando parcerias nacionais e até internacionais”. Já fazem parte do portfólio as marcas WaiWai, Betina de Luca, Von Trapp, Marcela B, Passado Composto Século XX, entre outras.

