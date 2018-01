Novo de novo

Tania Bulhões quis dar um refresh geral em sua loja na Rua Colômbia. Depois de uma rápida reforma, ela reinaugura o espaço, quarta-feira, com almoço para amigas e clientes. O que mudou? “Fiz uma sala inteira dedicada às cores azul e branco, que tanto amo. É uma biblioteca, um espaço mais masculino, onde mais para frente pretendo montar um bar de uísque, e o jardim, que vai ficar mais amplo, acessível e florido”, adianta Tania. As novidades não param por aí. Dia 12, ela estreia a linha Tania Bulhões Fun, “mais jovial e divertida”, com o lançamento da coleção Corujinha – dedicada ao enxoval de casamento de

Helena Bordon.

