Novo de novo

Lucia Faria relança, em janeiro, seu primeiro livro de receitas,Banquete dos Sentidos. “Foram muitos pedidos para reeditá-lo. Eu o lancei há 15 anos, ele está esgotado há 12. Achei que os 10 anos do meu restaurante seriam um bom motivo para fazê-lo”, conta Lucia – dona do charmoso Alucci Alucci, nos Jardins. “Quando era criança, sempre brincava de anfitriã, convidava as filhas do caseiro da fazenda, punha a mesa embaixo da mangueira ao lado do fogão a lenha, colhia verduras na horta, fazia arroz”, explica a moça, que diz que vem dessa fase a vontade de abrir um restaurante para receber amigos e desfrutar de suas receitas preferidas. Vinte anos depois, a brincadeira virou realidade, Lucia escreveu seu livro e fundou, com Edir, sua cozinheira na época, o Alucci. “Fizemos juntas o que acreditávamos ser o melhor para unir clima agradável e boas receitas.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.