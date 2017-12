Novo comando

Integrantes da PM esperam que a troca de comando da corporação ocorra até dia 15. O prazo do governo para a mudança, no entanto, é 14 de janeiro, data limite para a aposentadoria do atual chefe, coronel Benedito Meira.

Eliane Nikoluk é um dos nomes cotados para assumir. A coronel, que coordena a região do Vale do Paraíba – reduto de Alckmin –, tem apoio de parte da cúpula da polícia.

Novos desafios

Com aposentadoria à vista, Meira diz estar aberto a propostas de trabalho fora da área da segurança. Mas não pretende parar de dar opinião sobre o assunto.