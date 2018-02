Deve ocorrer até quarta, em Brasília, a reunião em que a Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil fechará questão em torno do nome de Marina Silva. A entidade – com representação em 19 estados – se articula para entregar à ex-ministra documento com 11 exigências para os candidatos.

Entre as principais, não transformar em lei a legalização do aborto e o casamento gay.