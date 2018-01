Completadas duas semanas de Jaques Wagner na Casa Civil, o clima no Planalto já parece bem mais leve – até para os garçons que atuam no gabinete do ministro. Dizem que há muito tempo não se ouvia “bom dia” nem se via um sorriso, do estacionamento aos corredores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.