Novo aplicativo, Make You, funciona como ‘Uber’ de penteado e maquiagem

Os irmãos João e Lolita Hannud mais André van Dijk são os sócios do novo aplicativo de serviços de beleza, o Make You – que funciona como um ‘Uber’ de penteado e maquiagem. “O cliente nos chama pelo celular e o profissional que estiver mais perto da região em que a pessoa se encontra vai até lá para fazer o serviço”, explica João. “Unimos a praticidade do atendimento em domicílio com a expertise de excelentes profissionais de beleza do Brasil”, acrescenta Lolita, que também é dona de marca de roupas que leva o seu nome. Com investimento inicial de R$ 350 mil, o trio pretende investir mais R$ 1,5 milhão este ano. “Queremos expandir nossos serviços para atender a demanda de outros Estados brasileiros”, explica André. A startup conta, até agora, com 15 beauty artists. Todos treinados pela Capa MGT.

