Na noite de sexta-feira, durante a apresentação do Festival de Música em Trancoso, ainda se falava do sucesso que o ministro Joaquim Barbosa fez na sua aparição pela festa. Ele estava acompanhado de sua namorada, uma advogada de 24 anos, de Rondônia. Os dois andaram de mãos dadas pela cidade e foram vistos jantando no restaurante Maritaca.

A namorada do presidente do Supremo fez faculdade de direito no Balneário Camboriú (SC) e hoje está prestando concurso para trabalhar justamente no STF. Seu nome é Handra.

E onde Barbosa conheceu Handra? Em uma banca de revistas no Rio, no Leblon. Em frente à farmácia Piauí. A moça se apresentou e se disse sua fã. Quem a conheceu atesta ser ela inteligentíssima.