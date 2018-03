Ao ser confrontado com a nova lei do ICMS carioca, em vigor desde janeiro, Pedro Parente, da Petrobrás, tem balançado a cabeça. “Um tiro no pé”, resume.

Sinal claro de que deve brigar contra a incidência do imposto estadual sobre a extração de petróleo e gás.

Noves 2

A primeira tentativa de cobrar ICMS no setor aconteceu em 2004. Quando Rosinha Garotinho percebeu que ia perder na Justiça, editou decreto suspendendo a cobrança.