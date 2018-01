Artigo simples e curto do Código de Processo Penal, o nº 101, é a arma do advogado Sergio Bermudes para pedir hoje, à Justiça Federal no Rio, a suspensão das decisões tomadas pelo juiz Flávio Roberto de Souza contra seu cliente Eike Batista. “Esse artigo determina que, julgada procedente a suspeição (contra o juiz, que já foi afastado do processo), ficarão nulos os atos do processo principal”, explicou o advogado à coluna.

Souza virou celebridade ao levar para sua casa, e de seu vizinho, carros de Eike e um piano – que seriam leiloados.

Noves fora 2

Se a tese de Bermudes vencer, o novo juiz – Vitor Barbosa Valpuesta – “tem de levar adiante o processo praticamente a partir de zero”.

Curiosidade: perdendo, o juiz suspenso, que pediu licença de saúde, terá de pagar as custas conforme dita a lei…