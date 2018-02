Quem teve chance de ver a lista das palestras pagas registradas na empresa da ex-senadora nos últimos três anos – com as quais faturou R$ 1,6 milhão – pôde constatar o nada óbvio: ela jamais recebeu honorários do Itaú ou da Natura.

A exemplo de FHC e Lula, Marina não revela quem são seus clientes, alegando que os contratos são confidenciais.