A Procuradoria Geral do Estado informa: decisão de semana passada, do STF, sobre o Plano Collor e seu efeito nos salários do funcionalismo não afeta o Estado.

E explica: além de correções dos últimos anos, SP não editou lei específica para conversão dos vencimentos dos servidores quando da mudança do cruzeiro real para a Unidade Real de Valor. E cumpriu a lei que instituiu a URV.